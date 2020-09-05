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    Chelsea, 71 milyon sterline Havertz'i kadrosuna kattı

    Transfer döneminin hızlı takımı Chelsea, Bayer Leverkusen forması giyen orta saha oyuncusu Kai Havertz'i renklerine bağladı.
    • Haber Merkezi
    • 05.09.2020 - 09:17
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    Chelsea, 71 milyon sterline Havertz'i kadrosuna kattı

    Timo Werner, Hakim Ziyech ve Thiago Silva gibi önemli isimleri kadrosuna katan Chelsea, bir transfere daha imza attı.

    İngiliz ekibi, Almanya'nın Bayer Leverkusen takımından orta saha oyuncusu Kai Havertz'i renklerine bağladı.

    71 MİLYON STERLİN

    Chelsea Kulübü, 21 yaşındaki Alman futbolcu Havertz ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

    İngiltere basınında Chelsea'nin transfer için 71 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

    Almanya Milli Takımı'nda da görev yapan Havertz, altyapısından yetiştiği Bayer Leverkusen'de geçen sezon 45 maça çıkmış ve 18 gol atmıştı.

    Chelsea, 71 milyon sterline Havertz i kadrosuna kattı #1

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