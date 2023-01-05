Chelsea, Benoit Badiashile'yi transfer etti

İngiltere Premier Lig'in dev kulüplerinden Chelsea, Monaco'nun genç savunma oyuncusu Benoit Badiashile'yi 7.5 yıllığına kadrosuna kattı.

İngiltere Premier Lig'de zirvenin 19 puan gerisinde kalan Chelsea kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına devam ediyor.

Londra ekibi Molde'den transfer ettiği David Datro Fofana'nın ardından bir başka transfer daha yaptı.

7.5 yıllık sözleşme imzalandı

Chelsea, Monaco'nun stoperi Benoit Badiashile'yi kadrosuna kattığını açıkladı. İngiliz ekibi, 21 yaşındaki futbolcuyla 7.5 yıllık sözleşme imzalarken Fransız ekibi Monaco'ya 35 milyon pound bonservis bedeli ödedi.

"Bu kulüpte oynamak için heyecanlanıyorum"

Transferin ardından kulüp sitesine konuşan Benoit Badiashile, "Burada Chelsea'de olduğum için çok mutluyum. Bu kulüpte oynamak için heyecanlanıyorum. Taraftarı görmeyi ve dünyanın en iyi liginde oynamak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Monaco ile 135 maça çıktı

Genç savunmacı Monaco formasıyla 135 karşılaşmaya çıkarken, 6 gol ve 3 asistlik katkıda bulundu.