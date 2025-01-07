Chelsea, Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün'ü istiyor

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Süper Lig lideri Galatasaray'da sezonun parlayan isimlerinden Yunus Akgün, Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Premier League devi Chelsea, milli futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.

CHELSEA'NİN YUNUS AKGÜN PLANI

Fransız kaynak Le Courrier Européen tarafından yayımlanan haberde; Chelsea'nin, Yunus Akgün transferi sonrası oyuncuyu Fransa Ligue 1 ekibi Strasbourg'a kiralamayı planladığı belirtildi.

Londra ekibi, genç yıldızı gelecek için yatırım olarak görüyor ve düzenli forma şansı bulabileceği bir kulüpte gelişmesini hedefliyor.

DAHA ÖNCE İNGİLTERE'DE OYNADI

24 yaşındaki kanat oyuncusu, İngiltere tecrübesine sahip bir isim. Geçen sezonu Championship ekiplerinden Leicester City'de kiralık olarak geçiren Yunus, burada 29 maçta forma giydi ve 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

GALATASARAY'DA KENDİSİNİ BULDU

Bu sezon Galatasaray'da kariyer sezonunu yaşayan Yunus Akgün, 24 maçta 11 gol ve 6 asistlik performansıyla göz dolduruyor.

Hem Süper Lig'de hem de Avrupa kupalarında etkileyici bir oyun sergileyen milli yıldız, Chelsea'nin radarına girmeyi başardı.