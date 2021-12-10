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- Chelsea - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Chelsea - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 10.12.2021 - 21:05
Dünyanın en kaliteli futbol ligi olarak bilinen İngiltere Premier Lig'de, heyecan hız kesmeden devam ediyor.
Birbirinden dev kulübün karşı karşıya geldiği Premier Lig'de, 16. hafta maçları futbolseverlerle buluşacak.
16. hafta maçları kapsamında Chelsea, Leeds United ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.
Maçı kaçırmak istemeyen futbolseverler ise karşılaşmanın zaman ve saatini öğrenmek için araştırma yapıyor.
Peki, Chelsea - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...
CHELSEA - LEEDS UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Chelsea - Leeds United maçı 11 Aralık 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Bu zorlu müsabaka Londra'da, Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak.
HELSEA - LEEDS UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?
Chelsea - Leeds United maçı A Spor ve S Sport Plus kanallarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı A Spor'dan şifresiz olarak izleyebilecek.