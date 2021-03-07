Chelsea, Uğurcan Çakır'ın peşinde

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır performansıyla İngiliz devi Chelsea'nin transfer listesine girdi. Mavi-beyazlılar sezon sonu Karadeniz ekibinin kapısını çalacak.

Sezon başında Kepa'nın yerine Edouard Mendy'yi transfer eden ancak hem Kepa'dan hem de Senegalli kaleciden memnun olmayan Chelsea yeniden Uğurcan Çakır'ı gündemine aldı.

KEPA SATILIRSA YERİNE UĞURCAN

Sezon sonu için milli kaleciyi radarına alan mavi-beyazlılar Kepa'yı satarak bu transferden elde edeceği geliri 24 yaşındaki file bekçisinin bonservisi için harcamayı planlıyor.

80 milyon euroya transfer edilen Kepa'dan memnun olmayan Chelsea'nin uzun süredir Uğurcan'ı takip ettiği ve scoutların olumlu rapor vermesiyle birlikte sezon sonu için harekete geçtiği öğrenildi.

20 MİLYON ÜZERİ TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Bordo-mavili takımın Uğurcan için gelen 20 milyon euro üzeri teklifleri değerlendirmeye alacağı ifade edilirken, deneyimli eldivenin de Premier Lig'de forma giymeye oldukça sıcak baktığı belirtildi.

Bu sezon ligde 25 maçta forma giyen Çakır kalesinde 25 gol görürken son haftalardaki performansıyla ise alkış alıyor.