Dolar
6.974
-0.0472%
Euro
8.19
-0.184%
Altın
1972
-0.2059%
Borsa
1126.9
-0.7617%
G. Altın
441.525
-0.428%
Bitcoin
79066.05
0.178%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Chelsea'den Eddie Newton'a tebrik

    Daha önce Chelsea'nin formasını terleten ve teknik ekibinde yer alan Newton'a Londra kulübü yeni görevi için tebrik mesajı gönderdi.
    • AA
    • 03.08.2020 - 16:07
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Chelsea'den Eddie Newton'a tebrik

    Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Trabzonspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Eddie Newton için tebrik mesajı yayımladı.

    Chelsea, uzun yıllar formasını giyen ve antrenörlüğünü yapan Newton için, "Trabzonspor'da teknik direktörlüğe getirilen Eddie Newton'u tebrik ederiz. İyi şanslar" paylaşımı yaptı.

    Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile yolların ayrılması sonrası takımında başında yer alan antrenör Newton'ın teknik direktör olarak kalacağını duyurmuştu.

    Chelsea'den Eddie Newton'a tebrik #1

    Görüş Bildir