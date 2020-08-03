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- Chelsea'den Eddie Newton'a tebrik
Chelsea'den Eddie Newton'a tebrik
Daha önce Chelsea'nin formasını terleten ve teknik ekibinde yer alan Newton'a Londra kulübü yeni görevi için tebrik mesajı gönderdi.
- AA
- 03.08.2020 - 16:07
Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Trabzonspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Eddie Newton için tebrik mesajı yayımladı.
Chelsea, uzun yıllar formasını giyen ve antrenörlüğünü yapan Newton için, "Trabzonspor'da teknik direktörlüğe getirilen Eddie Newton'u tebrik ederiz. İyi şanslar" paylaşımı yaptı.
Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile yolların ayrılması sonrası takımında başında yer alan antrenör Newton'ın teknik direktör olarak kalacağını duyurmuştu.