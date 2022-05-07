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    Chelsea'nin yeni sahibi Todd Boehly oldu

    Chelsea'nin yeni sahibi Todd Boehly oldu

    İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’de devir işlemi gerçekleşti. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, kulübün Todd Boehly önderliğindeki bir yatırımcı grubuna satıldığı ifade edildi.
    • 07.05.2022 - 09:38
    • Güncelleme : 07.05.2022 - 10:40
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    İngiltere’nin köklü kulüplerinden Chelsea’de Roman Abramovich dönemi sona erdi. Premier Lig devinin resmi sitesinden yapılan açıklamada, kulübün Todd Boehly önderliğindeki bir yatırımcı grubuna satıldığı kaydedildi.

    4.25 milyar sterlin ödenecek

    Chelsea’den yapılan resmi açıklamaya göre; Todd Boehly önderliğindeki yatırım fonu kulüp için toplamda 4 milyar 250 milyon sterlin ödeyecek.

    Chelsea nin yeni sahibi Todd Boehly oldu #1

    Abramovich müzeyi doldurdu

    Öte yandan Chelsea, Abramovich döneminde büyük başarılara imza attı.

    Mavi-beyazlılar 2'şer kez Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Community Shield olmak üzere 5'er kez Premier Lig şampiyonluğu ve Federasyon Kupası şampiyonluğunun yanı sıra birer kez de Kulüpler Dünya Kupası ve Süper Kupa kazanma başarısı gösterdi.

    Chelsea'nin eski sahibi Roman Abramovich, Vladimir Putin'in müttefiki olarak görüldükten sonra görevi bırakması için Birleşik Krallık'ın yaptırımlarıyla karşı karşıya kalmış ve elindeki yatırımları satma kararı almıştı.

    Chelsea nin yeni sahibi Todd Boehly oldu #2


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