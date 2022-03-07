Chelsea'ye aşiret lideri talip oldu

Rusya-Ukrayna savaşının ardından satışa çıkarılan Chelsea'ye, Mutki aşiretinin lideri Muhsin Bayrak talip oldu. Bayrak açıklamasında, "Biz reklam olsun diye böyle bir girişimde bulunmadık" dedi.

Rusya-Ukrayna. savaşının etkileri sürüyor. Savaştan spor dünyası da ciddi anlamda etkilendi.

Yaşanan gerilimin ardından Rus milyarder Roman Abramovich, sahibi olduğu Premier Lig ekiplerinden Chelsea'yi satışa sundu.

Roman Abramoviç'in satılığa çıkardığını açıklamasının ardından Türk iş adamı ve Mutki aşiretinin lideri Muhsin Bayrak, kulübü satın almaya talip olduğunu açıkladı.

"TAMAMEN BİZİM KONTROLÜMÜZDE"

Chelsea'nin Türk bir şirkete satışının Türkiye açısından oldukça önemli ve tanınırlığı artıracak bir adım olacağını dile getiren Bayrak, "Ülkemiz için çok önemli bir reklam olacak. Ülkemize ve holdingimize önemli bir vizyon katacak, o yüzden kararlıyız. Şu anda da tamamen bizim kontrolümüzde ve bizim gücümüzde. Durum budur, iyi ilerliyoruz şu anda. Biz reklam olsun diye böyle bir girişimde bulunmadık." ifadelerini kullandı.

ABRAMOVİCH 140 MİLYON STERLİNE ALMIŞTI

Premier Lig kulüplerinden Chelsea, 19 yıl önce Rus iş adamı Roman Abramovich tarafından yaklaşık 140 milyon sterline satın alınmıştı.

Aradan geçen süreçte yapılan harcamalar hemen herkesin dilinde yer alırken teknik direktör Jose Mourinho ile başlayan çıkış süreci, Chelsea'nin bir dünya markası olma yolunda önünü açtı.

Abramovich başkanlığında 5 kez Premier Lig şampiyonluğuna uzanan Londra ekibi, 2 Şampiyonlar Ligi, 5 FA Cup, 3 Lig kupası, 2 Avrupa Ligi, 1 UEFA Süper Kupa, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve 2 kez de İngiltere Süper Kupa zaferi elde etti.

Alman teknik adam Tomas Tuchel'in çalıştırığı Chelsea'nin, Transfermarkt verilerine göre güncel kadro değeri 883 milyon euro. Kulübün en değerli oyuncuları ise Romelu Lukaku (100 milyon euro), Mason Mount (75 milyon euro), Kai Havertz (70 milyn euro), Reece James (55 milyon euro) ve 50'şer milyon euro değeri bulunan Timo Werner ile N'Golo Kante.

Bu sezon Premier Lig'de 25 maça çıkan "Maviler", 50 puan ve iki maçı eksik olmasına karşın lider Manchester City'nin 16 puan gerisinde üçüncü sırada bulunuyor.