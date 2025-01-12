Cher Ndour, Beşiktaş’ta ilk golünü kaydetti

İHA
Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Bodrum FK’yı 2-1 mağlup ederken, siyah-beyazlıların ilk golünü 32. dakikada Cher Ndour attı.
Ndour, kaydettiği bu golle siyah-beyazlı forma altında ilk kez gol sevinci yaşadı.
2 DE ASİSTİ BULUNUYOR
Süper Lig’de 12. maçında çıkan 20 yaşındaki futbolcunun 2 de asisti bulunuyor.
İtalyan futbolcu, UEFA Avrupa Ligi grup aşaması ve elemelerinde 8, Türkiye Kupası’nda da 1 müsabakada görev aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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