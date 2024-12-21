Cher Ndour: Geçen haftaki maça göre daha iyiydik

Haber Merkezi
Beşiktaş, Süper Lig’in 17’nci haftasında sahasında konuk ettiği Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Beşiktaşlı futbolcu Cher Ndour, bu maçın ardından açıklamalar yaptı.
"FİNAL PASLARINDA EKSİKLİĞİMİZ VARDI"
Cher Ndour yaptığı açıklamada, şunları dedi:
Öncelikle yemememiz gereken bir golle maça başladık. Basit ve kötü bir gol ama iyi bir reaksiyon gösterdik. Ardından elimizden geleni yaptık. Maçı kazanmak için savaştık ama final paslarında eksikliğimiz vardı.
"KAZANMAMIZ GEREKTİĞİNİ BİLİYORDUK"
Başarılı oyuncu ayrıca, şu şekilde konuştu:
Kazanmamız gerektiğini biliyorduk. Geçen haftaki maça göre daha iyiydik. Kazanmak için oynadık ama kazanamadık. Dinlenmemiz gerekiyor, sonra diğer maçlarda elimizden geleni yapmamız gerekiyor.
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