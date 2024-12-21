Cher Ndour: Geçen haftaki maça göre daha iyiydik

Beşiktaş, Süper Lig’in 17’nci haftasında sahasında konuk ettiği Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaşlı futbolcu Cher Ndour, bu maçın ardından açıklamalar yaptı.

"FİNAL PASLARINDA EKSİKLİĞİMİZ VARDI"

Cher Ndour yaptığı açıklamada, şunları dedi:

Öncelikle yemememiz gereken bir golle maça başladık. Basit ve kötü bir gol ama iyi bir reaksiyon gösterdik. Ardından elimizden geleni yaptık. Maçı kazanmak için savaştık ama final paslarında eksikliğimiz vardı.