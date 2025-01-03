Cher Ndour: Kafaları kaldıracağız

Süper Lig’in 18’inci haftasında Rizespor, evinde Beşiktaş’ı konuk etti. Karşılaşma 1-1’lik skorla berabere tamamlandı.

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Cher Ndour, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

"BU DURUMU BURADAN DÖNDÜRECEĞİZ"

Mücadele hakkında konuşan Ndour, şu ifadeleri kullandı:

Zor bir durum herkes için. Taraftarı da üzdüğümüzü biliyoruz. Beşiktaş için bu durumlar normal değil. Biz idmanlarda elimizden geleni yapıyoruz. Bugün işler bizim için iyi gitmedi. Kafaları kaldıracağız ve bu durumu buradan döndüreceğiz.