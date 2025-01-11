Cher Ndour: Maçı bitirmeliydik ama yapamadık

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Bodrum FK karşı karşıya geldi.

Dolmabahçe'de oynanan maçı siyah-beyazlılar, 2-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ın ilk golünün sahibi olan Cher Ndour açıklamalarda bulundu.

"MAÇI BİTİRMELİYDİK AMA YAPAMADIK"

İtalyan oyuncu, şunları dedi:

Çok mutluyum, gol için mutluyum ama daha çok kazandığımız için mutluyum. Bir galibiyet serisi başlatmış olduk. İlk yarıda çok iyiydik, bunu sürdürmek istiyoruz. İkinci yarıda problem geri çekilmemiz oldu. Bu rakibimize özgüven verdi. 3 ve 4. golü arayıp maçı bitirmeliydik ama yapamadık ve rakip de pozisyonlar buldu. Biz ilk yarıdaki gibi oynamaya devam etmek istiyoruz.