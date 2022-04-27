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    Chiellini, Milli Takım'ı bırakıyor

    İtalyan futbolcu Giorgio Chiellini, milli takım kariyerini noktalayacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 27.04.2022 - 14:15
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    Chiellini, Milli Takım'ı bırakıyor

    İtalya Serie A'da Juventus, ligin 34. haftasında Sassuolo'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Maçın ardında konuşan Giorgio Chiellini, önemli açıklamarda bulundu.

    Giorgio Chiellini, haziran ayında Wembley'de oynanacak Arjantin ile dostluk maçının ardından milli takımı bırakacağını söyledi.

    "İtalya ile son maçım olacak"

    İtalyan savunmacı, "Avrupa Şampiyonası'nı kazanarak kariyerimin zirvesini yaşadım. Wembley'de milli takıma veda edeceğim. Azzurri'ye güzel bir hatırayla veda etmek istiyorum. Bu kesinlikle İtalya ile son maçım olacak." ifadelerini kullandı.

    Milli Takımı formasını en fazla giyen 5. futbolcu 37 yaşındaki stoper, ilk defa 2004'te seçildiği milli takımda 2012'de Avrupa ikinciliği, 2020'de ise Avrupa şampiyonluğu yaşadı. Chiellini, 116 kez sahaya çıktığı ve 8 gol attığı İtalya Milli Takımı formasını en fazla giyen 5. futbolcu olma özelliğini taşıyor.

    2020 Avrupa Şampiyonası'nı (EURO 2020) kazanan İtalya ile 2021 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin arasındaki karşılaşma, 1 Haziran Çarşamba günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.

    Chiellini, Milli Takım ı bırakıyor #1


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