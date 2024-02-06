Christian Atsu'nun ailesi konuştu: Onun adına hayır vakfı kuracağız 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketinde Hatay Rönesans Rezidans'ta enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Hatayspor'un oyuncusu Christian Atsu'nun ailesi, İngiliz basınına konuştu.

ensonhaber.com

Christian Atsu, Hatayspor'un Kasımpaşa ile oynadığı maçın gecesine, ülkesine dönmek için biletini almıştı. Ama 1-0 kazanılan maçta 90+7'de attığı frikik golü kararını değiştirmesine sebep oldu.

VAtsu, merkez üssü Kahramanmaraş olan asrın felaketine, onlarca kişiye mezar olan Hatay Rönesans Rezidans'ta yakalandı.

Ailesi İngilizlere konuştu

31 yaşında hayata veda eden Atsu'nun ailesi, felaketin yıl dönümünde The Athletic'e yaşadıklarını anlattı.

Eşi Claire Rupio, yaptığı açıklamada vefat eden futbolcu için bir vakıf kuracaklarını açıkladı.

Bazen Christian'a WhatsApp'tan mesaj atıyorum, içimi dökmek için. Kızım bir resim çizdi ve 'Bunu babama göndermeyi unutma' dedi. Önce 'Tamam' dedim ama sonra Christian'ın yukarıdan onu izlediğini açıklamak zorunda kaldım. Yas tutmanın beş aşaması olduğunu biliyorum ama şu an hangi aşamada olduğumu bilmiyorum. Hayır işlerini devam ettirmek için mart ayında Christian Atsu Anma Vakfı'nı kuracağız.

Menajeri Nana Sechere ise şunları söyledi:

Enkazın altında, Christian'ınkine çok benzeyen bir ayakkabı gördüm. Arama ekibinden biri ayakkabıyı bana doğru fırlattı. Bu bize Christian'ı doğru yerde aradığımızı gösterdi. Gece yarısı, uyurken bir telefon geldi. O kadar çok ceset torbası görmüştük ki, torbalar açılmadan Christian'ın doğru şekil ya da boyutta olup olmadığını biliyorduk. Sonunda onu gördük ve yıkıldık.

Kardeşi duygulandırdı

Atsu'nun kardeşi Christiana ise haberi alır almaz yıkıldığını söyledi.