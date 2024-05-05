Christian Luyindama'dan geri dönüş mesajı Galatasaray'dan Aralık 2023 tarihinde ayrılan ve şu anda herhangi bir takımda görev almayan Christian Luyindama, geleceğine dair konuştu.

ensonhaber.com

2018-2019 sezonunun devre arasında Belçika ekibi Standard Liege'den ayrılarak Galatasaray'ın yolunu tutan Christian Luyindama'nın Türkiye kariyeri inişli-çıkışlı geçti.

Sarı-kırmızılı takımdaki kariyerine iyi bir başlangıç yapan savunma oyuncusu, yaşadığı sakatlığın ardından bir türlü ritim bulamayınca gözden düştü ve önce Al Taawoun'a daha sonra da Antalyaspor'a kiralandı.

Akdeniz ekibinde Galatasaray'a geri dönen deneyimli stoper, istediği şansı bulamayınca Aralık 2023'te sarı kırmızılı takıma veda etti.

"İlk kez kontratsız kalıyorum ama bu beni rahatsız etmiyor"

O dönemden bu yana kulüpsüz olan 30 yaşındaki futbolcu, Belçika basınından Walfoot'a konuştu ve şu sözleri sarf etti:

Formda kalmak ve bir kulüp bulduğumda hazır olmak için bir kondisyoner ile çalışıyorum. İlk kez kontratsız kalıyorum ama bu beni rahatsız etmiyor. Birçok oyuncu kariyerinde bu durumla karşılaşıyor.

"Geri dönmem gerekiyorsa dönerim"

Eski takımı Standard Liege'nin kendisiyle iletişime geçmesi durumunda geri dönüşe sıcak baktığını söyleyen Luyindama, şu ifadeleri kullandı: