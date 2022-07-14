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    Christian Luyindama'nın toprak sahadaki görüntüleri tepki çekti

    Christian Luyindama'nın toprak sahadaki görüntüleri tepki çekti

    Galatasaray'ın Demokratik Kongolu futbolcusu Christian Luyindama'nın tatildeki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
    • 14.07.2022 - 15:01
    • Güncelleme : 14.07.2022 - 15:05
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    Galatasaray'ın Ocak 2019'da Standard Liege'den 3 milyon euro bedelle kiraladığı, Haziran 2019'da ise 5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini aldığı Christian Luyindama, sarı-kırmızılı kulübün sezon öncesi çalışmalarında yer almıyor.

    Geçen sezonun devre arasında Suudi Arabistan ekibi Al Taawoun'a satın alma opsiyonuyla kiralık gönderilen Demokratik Kongolu futbolcu, sezon bitiminde opsiyonu kullanılmayınca Galatasaray'a dönmek zorunda kaldı.

    Galatasaray'da yeni sezon öncesi kamp kadrosuna dahil edilmeyen Luyindama'nın bugün sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar sosyal medyada gündem oldu.

    Christian Luyindama'nın toprak sahadaki görüntüleri tepki çekti İZLE

    Toprak sahada futbol oynadı

    Luyindama, Instagram hesabından ülkesinde toprak sahada Futbol oynadığı anları paylaştı. Bu kareler sosyal medyada çok konuşuldu.

    28 yaşındaki Luyindama'nın Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Luyindama, Al Taawoun ile son maçında 27 Haziran'da çıkmıştı.

    Christian Luyindama nın toprak sahadaki görüntüleri tepki çekti #1

    Christian Luyindama nın toprak sahadaki görüntüleri tepki çekti #2


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