Christoph Daum için cenaze töreni yapıldı Akciğer rahatsızlığı sebebiyle tedavi gören ve 25 Ağustos'ta hayatını kaybeden Christoph Daum için cenaze töreni düzenlendi.

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AA

Alman teknik direktör Christoph Daum için Almanya'nın Köln kentinde cenaze töreni organize edildi.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'da görev yapan ve 25 Ağustos'ta yaşamını yitiren Daum için FC Köln takımının Rhein Energie Stadyumu'nda düzenlenen törene, Türk ve Alman spor camiasından çok sayıda kişi katıldı.

"PEK ÇOK KALBE DOKUNAN MUHTEŞEM BİR İNSANDI"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Daum ailesine taziyede bulunarak şunları dedi:

Bu zor dönemde size sabır ve güç diliyorum. O büyük bir liderdi, pek çok kalbe dokunan muhteşem bir insandı.

"HUZUR İÇİNDE YATIN BAY DAUM"

Beşiktaş Genel Sekreteri Kaan Şakul, şu ifadeleri kullandı:

O, saha içinde ve özellikle saha dışında pek çok kalbe dokunan harika bir insandı. Huzur içinde yatın Bay Daum. Seni özleyeceğiz ama asla unutmayacağız.

DUYGUSAL DAKİKALAR YAŞANDI

Törende Alman spor kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin yanı sıra siyasetçiler de konuşma yaptı.

Daum'un eski günlerini anlatan fotoğraf, video gösterimi ve konuşmalar esnasında duygusal anlar yaşandı.

Türk şef ve besteci Betin Güneş'in yönettiği orkestra, Daum ailesinin Türk dostluğunu vurgulamak için istediği "Bir başkadır benim memleketim" şarkısını seslendirdi.

25 AĞUSTOS'TA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Akciğer rahatsızlığı sebebiyle tedavi gören Alman teknik adam, 70 yaşında 25 Ağustos'ta hayata veda etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)