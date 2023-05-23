Christoph Daum: İyiye gidiyorum Yoğun bakımda tutulduğu Köln üniversite kliniğinde açıklamalarda bulunan Christoph Daum, "Bugün ikinci kez kemoterapiye başlıyorum. Tüm ilaçları alıyorum ve besleniyorum. Her geçen gün daha iyiye gidiyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye’de bir dönem Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'da görev yapan Alman teknik direktör Christoph Daum, yoğun bakıma alındığı Köln'deki üniversite kliniğinden açıklamalarda bulundu.

"Bugün ikinci kez kemoterapiye başlıyorum"

Akciğer kanseri olan Daum, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün ikinci kez kemoterapiye başlıyorum. Tüm ilaçları alıyorum ve besleniyorum. Her geçen gün daha iyiye gidiyorum. Kemoterapiye rağmen bu hafta sonu tekrar spor yapmak istiyorum. Kötü zamanlar geçirdiğinizde dahi her zaman ayağa kalkmanız, dik durmanız ve geleceği umutla bakmanız önemli."

Cuma günü taburcu olması bekleniyor

Sport Bild'de yer alan haberde; Christoph Daum'un, oğlu Jean-Paul'ün mezuniyet töreni için New York'ta olduğu ve burada nefes darlığı nedeniyle hastaneye yattığı belirtildi.

Burada 4 gün geçiren Daum, dostu olan Lufthansa yönetim kurulunun eski üyesi Reiner Calmund'un özel bir uçak ayarlamasıyla Köln'e döndü ve burada yoğun bakıma alındı.

Pazartesi gününden bu yana Köln'deki üniversite kliniğinde yatan Daum'un cuma günü hastaneden ayrılması bekleniyor.

Türkiye'de çok sayıda başarı yakalamıştı

Teknik direktörlük kariyerine Köln'de başlayan Christoph Daum, daha sonra Stuttgart, Beşiktaş, Bayer Leverkusen, Austria Wien, Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt, Club Brugge, Bursaspor ve Romanya Milli Takımı'nı çalıştırdı.

Türkiye kariyerinde Beşiktaş'la 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu, Fenerbahçe'de ise 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.