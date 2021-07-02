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    Christoph Daum'dan Ali Koç'a destek

    Adı bir kez daha Fenerbahçe ile anılan sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Christoph Daum, Ali Koç'un teknik direktörlük için en doğru kararı vereceğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 02.07.2021 - 10:34
    • Güncelleme : 02.07.2021 - 10:57
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    Christoph Daum'dan Ali Koç'a destek

    Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi devam ederken, iki farklı dönemde sarı-lacivertli ekibi çalıştıran Christoph Daum'un adı da konuşulmaya başlanmıştı.

    "ALİ KOÇ'UN EN DOĞRU KARARI VERECEĞİNE EMİNİM"

    Akşam'a konuşan Christoph Daum, "Fenerbahçe taraftarının benim hakkımda bu kadar çok olumlu konuşması benim için bir onur. Fenerbahçe harika taraftarlara sahip seçkin bir kulüp. Başkan Ali Koç ve tüm yönetim kurulu üyeleri kulübün başarısı için büyük destek veriyor. Tüm Fenerbahçe ailesine gelecek için en iyisini diliyorum. Teknik direktör konusunda Ali Koç'un en doğru kararı vereceğine eminim." ifadelerini kullandı.

    Christoph Daum dan Ali Koç a destek #1

    2003-2006 yılları arasında Fenerbahçe'yi çalıştıran ve bu süreçte iki lig şampiyonluğu yaşayan Christoph Daum, 2009-10 sezonunda ise Fenerbahçe'nin başında şampiyonluğu Bursaspor'a kaptırmıştı. 67 yaşındaki Daum, son olarak Romanya Milli Takımı'nı çalıştırırken 2017 yazından bu yana boşta.

    Christoph Daum dan Ali Koç a destek #2

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