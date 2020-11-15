Christoph Daum'dan Beşiktaş itirafı

Ülkemizde Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi takımları çalıştıran Christoph Daum kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Alman teknik direktör Christoph Daum, T-Online sitesine verdiği röportajda teknik direktörlük kariyeri ve zor günleri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"SAHİP OLDUĞUM HER ŞEY İÇİN MİNNETTARIM"

"Çok iyiyim. Sahip olduğum her şey için minnettarım. Elbette yaşlanınca yıpranma belirtileri oluyor. Ancak sonuçta ailemle yaşadığım için çok mutluyum. Beni düşündüren, üzen tek şey yakın arkadaşlarımın beklenmedik anlarda ölümü."





"BEŞİKTAŞ DÖNEMİNDE HAZIR DEĞİLDİM"

"2000'den sonra tekrar performansımı geliştirmek istedim ama yapamadım. Bir dinlenme sürecine yaşadım. Beşiktaş durumumu anlayıp benden 2 aylık ara vermemi istedi. Ancak yeni sezonunun başında tekrar işe dönmemi istedi. Reddettim. Çünkü hazır değildim."

"İLİŞKİLER BANKA HESABI GİBİDİR"

"İlişkileri ben bir tür banka hesabı olarak görüyorum. Sadece para çekemezsiniz. Para yatırmanız da gerekir. Ben bunu yaptım. Desteğe ihtiyaç olduğunda birçok insanın yanındaydım. Zor zamanlarımda yanımda olan insanları da görünce rahatlamıştım. Elbette birçok insan bana yüz çevirdi. Bu bir deneyim. "Hayal kırıklığına uğradığın için mutlu olabilirsin. Çünkü artık kandırılmayacağın anlamına geliyor."