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    Christoph Daum'dan Fatih Terim açıklaması

    Christoph Daum, Fatih Terim'in istifa haberinin manşette olduğu gazeteyi okuduğu esnada çektirdiği fotoğrafı paylaşmasının ardından açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 23.04.2021 - 16:11
    • Güncelleme : 23.04.2021 - 16:28
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    Christoph Daum'dan Fatih Terim açıklaması

    Fenerbahçe eski Teknik Direktörü Christoph Daum, Fatih Terim'in istifa haberinin manşette olduğu gazeteyi okuduğu esnada çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

    Bu paylaşımın çok konuşulmasının ardından Daum, Akşam gazetesine açıklama yaptı.

    Christoph Daum dan Fatih Terim açıklaması #1

    "FATİH TERİM'LE İYİ BİR İLİŞKİM VAR"

    "Paylaştığım fotoğraftaki gazete 25 yıl öncesine ait. Kasıtlı bir paylaşım değil. Fatih Terim ile iyi bir ilişkim var. Terim'e ve Galatasaray'a her zaman saygılı olacağım. Başkalarının yaratmaya çalıştıkları algı benim sorumluluğum ve görüşüm değil."

    Daum'dan Fatih Terim'e gönderme - HABERİ

    Christoph Daum dan Fatih Terim açıklaması #2

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