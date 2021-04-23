Christoph Daum'dan Fatih Terim açıklaması

Christoph Daum, Fatih Terim'in istifa haberinin manşette olduğu gazeteyi okuduğu esnada çektirdiği fotoğrafı paylaşmasının ardından açıklama yaptı.

Fenerbahçe eski Teknik Direktörü Christoph Daum, Fatih Terim'in istifa haberinin manşette olduğu gazeteyi okuduğu esnada çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

Bu paylaşımın çok konuşulmasının ardından Daum, Akşam gazetesine açıklama yaptı.





"FATİH TERİM'LE İYİ BİR İLİŞKİM VAR"

"Paylaştığım fotoğraftaki gazete 25 yıl öncesine ait. Kasıtlı bir paylaşım değil. Fatih Terim ile iyi bir ilişkim var. Terim'e ve Galatasaray'a her zaman saygılı olacağım. Başkalarının yaratmaya çalıştıkları algı benim sorumluluğum ve görüşüm değil."



