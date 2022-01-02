Christoph Daum'dan Fenerbahçe açıklaması

Alman teknik adam Christoph Daum, başta Fenerbahçe olmak üzere 3 büyüklerde yaşanan başarısızlığı değerlendirdi ve çıkış yolu gösterdi.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor’da yaklaşık 8 yıl teknik direktörlük yapan Christoph Daum, 7 yıl önce ülkemizden ayrılmış olsa da, Türkiye ile bağlarını hiç koparmadı.

Fenerbahçe’de teknik direktör arayışları devam ederken, Daum’un da sarı-lacivertlileri yeniden çalıştırmak istediği de biliniyor.

Süper Lig’i yorumlayan Alman teknik adam, Hürriyet’e açıklamalarda bulundu. Daum açıklamalarında, “Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un özellikle genç teknik adamlara destek vermesi beni mutlu etti. Erol Bulut, Emre Belözoğlu gibi ilerde çok iyi yerlere gelecek hocaların önünü açtı.





"ALİ KOÇ ÇOK CİDDİ BİR YATIRIM YAPTI"

Dışarıdan biri olarak Fenerbahçe için şunu söyleyebilirim; Ali Koç çok ciddi bir yatırım yaptı, göreve getirdiği insanlara zaman da verdi, bu işi profesyonelce yaptı ama karşılığını alamadı.





"EN İYİ KADRO FENERBAHÇE'DE"

Türkiye’de en iyi kadro şu anda Fenerbahçe’de. Ligin ikinci yarısında ortaya konacak farklı bir oyun ve taraftarların coşkusu ile şahlanabilir.

Beşiktaş'ta iken Alpay Özalan’ı, Altay’dan genç ve umut vadeden bir yetenek diye aldık. Bir proje transferiydi. Sonra milli takıma kadar yükseldi. Türkiye’de Alpay gibi çok oyuncu var ama değerlendirilmiyor.





"TÜRKİYE'DE SÜREKLİ LİDER OLMA BASKISI VAR"

Türkiye’de sürekli lider olma, şampiyon olma baskısı var. Bu baskı yüzünden gençler ikinci planda kalıyor. Şu anda Trabzonspor dışındaki tüm kulüplerde durum böyle.

Geçen sezon şampiyon takımın son hafta belli olması ayrı bir olay... Dikkat edin Sergen Yalçın son haftaya kadar “Şampiyon olacağız” demedi. Tıpkı bir Formula 1 pilotu gibi arkalardan gelerek virajı geçti ve şampiyonluğa ulaştı. Türkiye’de Süper Lig, Formula 1 yarışı gibidir. Önde olmak önemlidir ama her an birisi sizi geçebilir. Zaten şampiyon takım da genelde son 2-3 maçta belli oluyor.





"SERGEN YALÇIN MUCİZE YARATMADI"

Beşiktaş'ın geçen sezon şampiyon olmasının en önemli nedeni, takımdaki birlik beraberlik ortamıydı. Hemen hemen tüm oyuncular takıma müthiş katkı yaptı. Sergen Yalçın mucize yaratmadı, elindeki kısıtlı kadroyu akıllıca bir stratejiyle şampiyonluğa ulaştırdı. Futbolu bilenler bu nüansı anlar! Fenerbahçe ve Galatasaray daha avantajlı durumda olmalarına rağmen Beşiktaş’ın iki kupayı birden kazanması tamamen Sergen Yalçın’ın zekasının eseridir.

Sergen Yalçın bu sezon bireysel becerileri yüksek oyunculardan katkı alamadı. Bir oyuncu eğer işini eksik yapıyorsa, bir başkası onun boşluğunu doldurmalı. Çözüm noktası burada. Sonradan oyuna alınan oyuncuların katkı sağlaması lazım. Bir takımın başarılı olması için çok futbolcu değil, doğru ve kaliteli oyuncu topluluğunun oluşması gerekir. Bu noktada karakter çok önemli. Karakterli futbolcular katkı sağlar.

Çalıştığım takımlar çok önemli oyuncular aldılar, hemen oynatmadım. Onlara, “Önce takımı tanı, ondan sonra ilk 11’de oynamaya başla” dedim. Bu taktiğimde başarılı oldum. Beşiktaş, Pjanic’i aldı; hemen ilk 11’e koydu ve büyük beklenti içine girdi. Oyuncu da doğru dürüst kimseyi tanımadığı için katkı yapamadı." ifadelerini kullandı.