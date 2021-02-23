Christoph Daum'dan Fenerbahçe sözleri

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum'dan kendisini sarı-lacivertli takımın başında görmek isteyen taraftarlara mesaj geldi.

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Serhat Akın, Twitch hesabından yaptığı canlı yayında Erol Bulut'un takımdan ayrılıp yerine Christoph Daum'un gelmesi gerektiğini ifade etmişti.

"KONUŞMANIN DOĞRU ZAMAN OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Bu sözlerin ardından taraftarların Twitter başta olmak üzere birçok mecrada gündeme soktuğu Daum cephesinden de açıklama geldi.

Adı Fenerbahçe ile anılan tecrübeli teknik adam, "Taraftarların destek mesajları için teşekkür ediyorum. Ancak şimdi konuşmanın doğru zaman olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

"PAYLAŞTIM ÇÜNKÜ TÜRKİYE BENİM İKİNCİ VATANIM"

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda aldığı Başakşehir yenilgisinin ardından "Türkiye benim ikinci vatanım" şeklinde paylaşım yapan Daum, bu gönderi hakkında da "Sosyal medya hesabımdan fotoğrafları paylaştım çünkü Türkiye benim ikinci vatanım." dedi.