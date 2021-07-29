Cicaldau, Avrupa Ligi ön eleme maçında oynayamayacak

Avrupa Ligi 3. ön eleme maçında St. Johnstone ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılı takımda Alexandru Cicaldau'nun, bu maçta kayıt sorunları nedeniyle forma giyemeyeceği öğrenildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV'ye elenen Galatasaray, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

CICALDAU KAYIT EDİLEMEYECEK

Transferleri yetiştiremediği için Hollanda takımına karşı tam kadro bir şekilde mücadele veremeyen Galatasaray'da, Avrupa Ligi 3. ön eleme aşamasında da kötü bir sürpriz yaşandı.

Yeni transfer Alexandru Cicaldau'nun, Craiova takımıyla UEFA Konferans Ligi'nde Laçi takımına karşı oynadığı için UEFA Avrupa Ligi listesinde yer alamayacağı öğrenildi.

Bunun üzerine Galatasaray'ın nasıl bir hamle yapacağı ise merak konusu oldu.