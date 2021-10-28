Haberler

Futbol Haberleri

Cicaldau'yu Selçuk İnan özel çalıştırıyor

Cicaldau'yu Selçuk İnan özel çalıştırıyor

Galatasaray'da Cicaldau'yu hazırlama görevi, Selçuk İnan'a verildi. Yönetim ise oyuncunun bonservis bedelini en az 10 milyon euro olarak belirledi.