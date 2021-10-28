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    Cicaldau'yu Selçuk İnan özel çalıştırıyor

    Cicaldau'yu Selçuk İnan özel çalıştırıyor

    Galatasaray'da Cicaldau'yu hazırlama görevi, Selçuk İnan'a verildi. Yönetim ise oyuncunun bonservis bedelini en az 10 milyon euro olarak belirledi.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2021 - 13:23
    • Güncelleme : 28.10.2021 - 14:22
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    Derbide Galatasaray'ı öne geçiren golü atan Alexandru Cicaldau, takımın penaltıcısı olmasına rağmen Mostafa Mohamed atışı kullandı ve Ersin'in kurtarışıyla Beşiktaş kazandı.

    Fatih Terim tarafından başta Muhammed ve Diagne olmak üzere tüm takım uyarıldı ve duran toplar tamamen Cicaldau'ya bırakıldı.

    OYUNCUYU SELÇUK İNAN ÇALIŞTIRIYOR

    24 yaşındaki Rumen oyuncuyu hazırlama görevi ise yardımcı antrenör Selçuk İnan'a verildi.

    Selçuk, deneyimlerini aktaracağı Cicaldau'ya idmanlardan sonra ekstra penaltı ve frikik çalışması yaptırıyor.

    Galatasaray'da bu sezon 3 gol, 1 asist kaydeden başarılı orta saha oyuncusu, düzenli olarak Romanya Milli Takımı'na çağrılıyor.

    Cicaldau yu Selçuk İnan özel çalıştırıyor #1

    EN AZ 10 MİLYON EURO

    Sarı-kırmızılı formayla sergilediği performansla İtalyan kulüplerinin dikkatini çeken 1997 doğumlu futbolcunun sözleşmesine, 25 milyon euro serbest kalma maddesi koyulmuştu.

    Yönetim, ocak ayında Cicaldau için İtalya'dan gelmesi beklenen teklifleri 10 milyon euronun altında kalması halinde değerlendirmeye almayacak.

    Cicaldau yu Selçuk İnan özel çalıştırıyor #2

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