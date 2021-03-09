CIES'e göre en iyi 2001 doğumlu futbolcular

CIES'e göre en iyi 2001 doğumlu futbolcular

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), gelecek vadeden en iyi 2001 doğumlu futbolcuları sıraladı. Listede Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu da 5. sırada yer aldı.

Sezon başında Sergen Yalçın'ın aldığı kararla birinci kaleci olan Ersin Destanoğlu son zamanlardaki formuyla dev kulüplerin ilgisini çekerken Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin (CIES) yaptığı araştırmada da yer aldı.

ERSİN DESTANOĞLU 5. SIRADA

Avrupa genelinde yapılan araştırmalar sonucunda gelecek vadeden 2001 doğumlu futbolcular listesinde Ersin Destanoğlu da 5. sırada yer aldı.

Kendi jenerasyonunun en iyi futbolcularıyla aynı listede yer alan genç file bekçisi bulunduğu sıra itibariyle Takefuso Kubo, Curtis Jones, William Saliba gibi potansiyelli isimleri de geride bıraktı.