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    CIES'e göre en iyi 2001 doğumlu futbolcular

    CIES'e göre en iyi 2001 doğumlu futbolcular

    Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), gelecek vadeden en iyi 2001 doğumlu futbolcuları sıraladı. Listede Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu da 5. sırada yer aldı.
    • Haber Merkezi
    • 09.03.2021 - 12:23
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    Sezon başında Sergen Yalçın'ın aldığı kararla birinci kaleci olan Ersin Destanoğlu son zamanlardaki formuyla dev kulüplerin ilgisini çekerken Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin (CIES) yaptığı araştırmada da yer aldı.

    CIES e göre en iyi 2001 doğumlu futbolcular #1

    ERSİN DESTANOĞLU 5. SIRADA

    Avrupa genelinde yapılan araştırmalar sonucunda gelecek vadeden 2001 doğumlu futbolcular listesinde Ersin Destanoğlu da 5. sırada yer aldı.

    Kendi jenerasyonunun en iyi futbolcularıyla aynı listede yer alan genç file bekçisi bulunduğu sıra itibariyle Takefuso Kubo, Curtis Jones, William Saliba gibi potansiyelli isimleri de geride bıraktı.

    CIES e göre en iyi 2001 doğumlu futbolcular #2

    CIES e göre en iyi 2001 doğumlu futbolcular #3

    CIES e göre en iyi 2001 doğumlu futbolcular #4

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