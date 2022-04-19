Cihat Arslan'dan Tolunay Kafkas'a eleştiri

Galatasaray'a 2-0 kaybeden Yeni Malatyaspor'da maç sonu konuşan Cihat Arslan, "6 kez küme düşen adama Milli Takım'ı veriyorlar" diyerek Tolunay Kafkas'ı hedef aldı.

Spor Toto Süper Lig 33. hafta müsabakasında Galatasaray'a 2-0 kaybeden Yeni Malatyaspor’da Cihat Arslan karşılaşmayı değerlendirdi.

Yeni Malatyaspor altyapısında yattığını söyleyen Cihat Arslan, "Bir gün önce U17 ve U16 maçlarının tamamını seyrettim. Bugün son 2 giren oyuncumuz, ilk defa forma giydi. Umut Silopili bir çocuk. Bir ay önce futbolcu olmaz diye göndermişler. Umut hem Silopi’ye hem bize umut olabilir. Altyapıdaki ümit ışığını yakmak içindi bu. Her giren oyuncu çok önemli benim için. Geleceğimiz gençlerde. Yekta’yı ilk defa ben oynattım, Halil’i ilk defa ben oynattım, Emre Kılınç’ı liseye giderken oynattım. Biz arsaya, eve yatırım yapıyoruz. Gençlere yatırım yapmamız gerekiyor. Bizi yönetenler de inşallah bu hassasiyeti gösterir. İnsan, en değerli varlık. O çocukların ümidini gerçekleştiremiyorsak, hiçbirimizin bu koltuklarda oturmaya hakkı yok" diye konuştu.

"6 kere küme düşen adama Milli Takım veriyorlar"

Öte yandan Cihat Arslan'ın hedefinde Ümit Milli Takım'ın teknik direktörü Tolunay Kafkas vardı.

Arslan, "Borç olarak, para olarak hiç bakmıyorum. Bir kuruş cebimize para girmedi teknik heyet olarak. Kaç tane insan kurtarabilirsem, kendimi o kadar başarılı göreceğim. O yüzden ısrarla devam ediyorum. Devam etmek için tek neden gençler. Ben direndikçe, Malatya da direnecek. Birileri de diyecek ki, evet bir mücadeleye girelim. Parasız da yaparım bunu. Belki kariyerim zarar görüyor ama umurumda bile değil. Türkiye’de 6 kere küme düşen adama Milli Takım da veriyorlar." diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.