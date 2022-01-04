Çin yolculuğu bitti! Slaven Bilic adım adım Fenerbahçe'ye...

Adı Fenerbahçe ile anılan ve en güçlü adaylardan olan Slaven Bilic'in Beijing Guoan macerası sona erdi. Bilic'in sözleşmesinin sona ermesinin ardından, Fenerbahçe iddiaları güçlenmeye başladı.

Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe, yeni teknik direktörünü henüz bulamadı. Sarı-lavivertli camiada belirsizlik hakim olurken, Ali Koç korona oldu.

Ali Koç'un ikinci kez koronavirüse yakalanması moralleri bozarken, teknik direktör için en güçlü adayın Slaven Bilic olduğu gündeme geldi.

Fenerbahçe'de uzun süredir Slaven Bilic sesleri duyulurken, Başkan Koç bu konuda açıklama yapmaktan kaçındı.

Bilic, Löw ve İsmail Kartal isminden kimin teknik direktör olacağı belirsiz ancak Bilic, bir adım daha öne çıktı.

Fenerbahçe'ye en yakın isimlerin arasında yer alan Slaven Bilic, Beijing Guoan'da son maçına çıktı.

Bunun akabinde Fenerbahçe'de Blici sesleri gittikçe yükselirken, son kararı yine Ali Koç'un vermesi bekleniyor.

SLAVEN BİLİC CEPHESİNDE NELER OLUYOR?

Fenerbahçe'nin öne çıkan teknik direktör adayları arasında yer alan Slaven Bilic, Çin ekibi Beijing Guaon ile son maçına çıktı.

Asya Şampiyonlar Ligi için ilk 3’e girme şansı kalmayan Guaon, deplasmanda Shenzhen'i Yongjing Cao'nun golüyle 1-0 mağlup ederken, Bilic'in Çin'deki kariyeri bu maçla noktalanmış oldu.

Yaşanan bu gelişme üzerine Bilic isminin Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olacağına yönelik iddialar güçlenmeye başladı.

SON MAÇINDAN ÖNCE AÇIKLAMA YAPTI

Çin'de Beijing Guoan takımın teknik direktörü olarak maçlara çıkan Slaven Bilic, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe için bir açıklama yapmıştı.

Slaven Bilic açıklamasında, "Ben bir profesyonelim. Şu an sahip olduğum işime, görev yaptığım takımıma ve mücadele ettiğim lige saygı duyuyorum. Ben tüm enerjimle takımımın maçlarına odaklandım. İnternette okuduğunuz haberler şu anda dedikodudan ibaret." dedi.