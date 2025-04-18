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Haber Merkezi

Bir dönem ülkemizde Hatayspor forması da giyen 28 yaşındaki Gabonlu forvet Aaron Boupendza, Çin'in Hangzhou kentinde 11. kattaki dairesinden düşerek hayatını kaybetti.

Zhejiang FC forması giyen Boupendza'nın ani vefatı, futbol dünyasında derin üzüntü yarattı.

ÇİN KULÜBÜ MAÇLARA DEVAM KARARI ALDI

Çarşamba günü 11. kattan düşmesinin ardından hayatını kaybeden Aaron Boupendza ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Aaron Boupendza'nın vefatından birkaç saat sonra kulübü Zhejiang FC, lig maçlarına devam etme kararı aldı.

TAKIM ARKADAŞI GOL ATINCA HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ SEVİNDİ

Vefatın ardından maç sırasında takım arkadaşlarının hiçbir şey olmamış gibi gol sevinci yaşaması izleyenleri hayrete düşürdü.

2020-21 sezonunda Hatayspor forması giyen Aaron Boupendza, Süper Lig'de oynadığı 36 maçta 22 gol atarak kariyerinin tek gol krallığını kazanmıştı.