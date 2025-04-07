Ciro Immobile, 2 maç sonra 11'de
Haber Merkezi

Süper Lig'de 30. haftanın kapanış maçında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Beşiktaş’ın İtalyan santrforu Ciro Immobile 2 maçlık aranın ardından ilk 11’deki yerine döndü.

İLK 11'E GERİ DÖNDÜ

Son olarak deplasmanda kaybedilen Konyaspor maçına 11’de başlayan Immobile, Galatasaray derbisi ve kupadaki Göztepe maçına yedek kulübesinde başlamıştı.

Derbide forma şansı bulamayan tecrübeli golcü, Göztepe maçında ise oyuna sonradan dahil olmuştu.

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Emre Çalışkan
Editor