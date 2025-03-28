Ciro Immobile: Başka bir yerde harika bir final için çalışıyorum

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Beşiktaş'ın İtalyan forveti Ciro Immobile, İtalyan basınından RDS'ye açıklamalar yaptı.

"BAŞKA BİR YERDE HARİKA BİR FİNAL İÇİN ÇALIŞIYORUM"

Beşiktaş'tan sonra futbolu bırakmayı düşünmediğini belirten Immobile, "Hala iyiyim ve istiyorum. Türkiye'den sonra bırakıp bırakmayacağım kesin değil, niyetim bu değil. Aslında başka bir yerde harika bir final için çalışıyorum" dedi.

"HER GÜZEL ŞEYİN BİR BAŞLANGICI VE SONU VARDIR"

Lazio'dan ayrılış sürecine değinen Immobile şöyle dedi:

"Ailem ve ben son dönemde değişiklik yapmayı, ayrılmayı düşünüyorduk. Her güzel şeyin bir başlangıcı ve sonu vardır. Bu düşünceye sahiptik çünkü Lazio o dönemde kimlik değiştiriyordu. Roma'daki sekiz yılımda Inzaghi ve benimle birlikte Lazio'da tarih yazan birçok oyuncu ayrıldı. Hayal kırıklığına uğrayan taraftarları suçlayamam çünkü benim için de aynısı geçerliydi"

"SUUDİ ARABİSTAN'DAN DA TEKLİFLER ALDIM"

Beşiktaş'a gelmeden önce Suudi Arabistan'dan teklifler aldığını aktaran İtalyan golcü, "Suudi Arabistan'dan da teklifler aldım ama bunları değerlendirmedim. Günde çift idman yapıyorum ve hala çok şey verebileceğime inanıyorum. Geride kalmamak için gençlerin verilerini takip ediyorum" şeklinde konuştu.

35 yaşındaki Ciro Immobile'nin Beşiktaş ile 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bu sezon toplam 33 maça çıkan Immobile, 2375 dakika sahada kaldı ve 15 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi.