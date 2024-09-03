Ciro Immobile: Böyle bir kırmızı kart olmaz

Süper Lig’in 4’üncü haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor’u 27’nci dakikada penaltıdan Ciro Immobile ve 89’uncu dakikada Gedson Fernandes'in golüyle 2-0 mağlup etmişti.
Bu müsabakanın henüz 5. dakikasında yaşanan olay ise sosyal medyada gündem olmuştu.
IMMOBILE-MANAJ TARTIŞMASI
Siyah-beyazlıların yıldızı Ciro Immobile, maçın başında konuk takımın golcüsü Rey Manaj ile tartıştı.
Immobile'nin rakibine müdahalesini gören hakem Direnç Tonusluoğlu, İtalyan golcüye sarı kart göstermişti.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
"BÖYLE BİR KART OLMAZ"
Yaşanan bu olayların ardından ise Immobile, Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.
"Sarı kart hakkında ne düşünüyorsun? Medyada bazı yorumcular kırmızı kart olması gerektiğini söylüyor?" sorusuna 34 yaşındaki isim, şu cevabı verdi:
Bu çok basit olurdu. Böyle bir kırmızı kart olmaz.
"EN ZOR RAKİBİMİZ AJAX OLACAK"
"Avrupa Ligi'nde en zor rakibiniz sence kim?" sorusunu ise Immobile, şöyle yanıtlandırdı:
Avrupa Ligi, zorlu bir mücadele. Bence en zor rakibimiz Ajax olacak.
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