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Ciro Immobile: Böyle bir kırmızı kart olmaz

Ciro Immobile: Böyle bir kırmızı kart olmaz Beşiktaş'ın yıldızı Ciro Immobile, Sivassporlu Rey Manaj arasında yaşanan pozisyon hakkında "Bu çok basit olurdu. Böyle bir kırmızı kart olmaz" dedi.