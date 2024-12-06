Ciro Immobile, Fenerbahçe'yi bekliyor

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı ve Süper Lig'de krallık yarışında (9 golle) zirvede yer alan Ciro Immobile, Fenerbahçe maçını dört gözle bekliyor.
Deplasmanda 1-1 sona eren son Hatayspor maçında golünü atan Kara Kartal'ın yıldızı, derbi öncesi dün yapılan antrenmanda herkesi kendisine hayran bıraktı.
İDMANDA 13 GOL ATTI
İtalyan futbolcunun, dar alanda gerçekleşen ve 4 ayrı devreden oluşan çift kale maçta toplamda 13 kez fileleri salladığı öğrenildi.
Sezon başında Süper Kupa finalinde Galatasaray'a 2 gol atan, ancak ligde şu ana kadar büyük maçlarda Aslan'a ve Trabzonspor'a karşı gol sevinci yaşayamayan 33 yaşındaki forvet, bu şanssızlığını Kanarya'ya karşı sonlandırmanın hayalini kuruyor.
MAÇ CUMARTESİ GÜNÜ
Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Dolmabahçe Stadı'nda oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 7 Aralık 2024 Cumartesi günü 19.00'da başlayacak.
Heyecanla beklenen Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı beIN Sports ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE BİLET FİYATLARI
Loca 172: 30.000 TL
Loca 162: 30.000 TL
VIP 100: 22.000 TL
VIP 101-126: 19.000 TL
Doğu Alt 115-116 Blok: 4.450 TL
Batı Alt 102-125 Blok: 4.450 TL
Doğu Alt 114-117 Blok: 3.950 TL
Batı Alt 103-124 Blok: 3.500 TL
Doğu Alt 113-118 Blok: 3.500 TL
Batı Üst 430-401 Blok: 3.250 TL
Batı Üst 429-402 Blok: 2.800 TL
Batı Üst 428-403 Blok: 2.400 TL
Doğu Üst Tüm Bloklar: 1.950 TL
Güney Alt Tüm Bloklar: 950 TL
Güney Üst Tüm Bloklar: 900 TL
Kuzey Alt Tüm Bloklar: 900 TL
Kuzey Üst Tüm Bloklar: 850 TL
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