Ciro Immobile, Fenerbahçe'yi bekliyor

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Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı ve Süper Lig'de krallık yarışında (9 golle) zirvede yer alan Ciro Immobile, Fenerbahçe maçını dört gözle bekliyor.

Deplasmanda 1-1 sona eren son Hatayspor maçında golünü atan Kara Kartal'ın yıldızı, derbi öncesi dün yapılan antrenmanda herkesi kendisine hayran bıraktı.

İDMANDA 13 GOL ATTI

İtalyan futbolcunun, dar alanda gerçekleşen ve 4 ayrı devreden oluşan çift kale maçta toplamda 13 kez fileleri salladığı öğrenildi.

Sezon başında Süper Kupa finalinde Galatasaray'a 2 gol atan, ancak ligde şu ana kadar büyük maçlarda Aslan'a ve Trabzonspor'a karşı gol sevinci yaşayamayan 33 yaşındaki forvet, bu şanssızlığını Kanarya'ya karşı sonlandırmanın hayalini kuruyor.

MAÇ CUMARTESİ GÜNÜ

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Dolmabahçe Stadı'nda oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 7 Aralık 2024 Cumartesi günü 19.00'da başlayacak.

Heyecanla beklenen Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı beIN Sports ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE BİLET FİYATLARI

Loca 172: 30.000 TL

Loca 162: 30.000 TL

VIP 100: 22.000 TL

VIP 101-126: 19.000 TL

Doğu Alt 115-116 Blok: 4.450 TL

Batı Alt 102-125 Blok: 4.450 TL

Doğu Alt 114-117 Blok: 3.950 TL

Batı Alt 103-124 Blok: 3.500 TL

Doğu Alt 113-118 Blok: 3.500 TL

Batı Üst 430-401 Blok: 3.250 TL

Batı Üst 429-402 Blok: 2.800 TL

Batı Üst 428-403 Blok: 2.400 TL

Doğu Üst Tüm Bloklar: 1.950 TL

Güney Alt Tüm Bloklar: 950 TL

Güney Üst Tüm Bloklar: 900 TL

Kuzey Alt Tüm Bloklar: 900 TL

Kuzey Üst Tüm Bloklar: 850 TL