Ciro Immobile, gol hasretini sonlandırdı

İHA
Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK’ya 2-1 mağlup oldu.
Siyah-beyazlıların tek golünü 31. dakikada penaltıdan Ciro Immobile kaydetti.
İtalyan futbolcu, böylelikle uzun süren gol hasretine de son vermiş oldu.
SON GOLÜNÜ 2 AY ÖNCE ATMIŞTI
Son olarak 11 Ocak tarihinde ligin 19. haftasında Bodrum FK ağlarını sarsan Immobile, 6 maç aranın ardından tekrar gol sevinci yaşadı.
Tecrübeli futbolcu, bu süreçte ligde Samsunspor, Antalyaspor, Sivasspor, Trabzonspor, Eyüpspor ve Kayserispor müsabakalarında gol sevinci yaşayamadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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