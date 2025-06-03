Ciro Immobile, göndermeli paylaşım yaptı

Beşiktaş, Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu topladığı 62 puanla 4. sırada noktaladı.
Siyah-beyazlıların sezon başında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Ciro Immobile ise sezonun tamamlanmasının ardından sosyal medyadan gönderme yaptı.
GÖNDERMELİ PAYLAŞIM
Zaman zaman Beşiktaş taraftarının eleştirdiği Immobile, Instagram hesabında gol yüzdesinin olduğu bir hikaye paylaştı.
İtalyan oyuncunun paylaştığı görselde Süper Lig'deki bitiricilik sıralamasını yer aldı.
Immobile paylaşımına, susma ve göz kırpma emojilerini koydu.
41 MAÇTA 19 GOL ATTI
Immobile, bu sezon 41 maçta 19 gol atarken, 4 asist yaptı.
Tecrübeli oyuncu, ligde oynadığı 30 maçta ise 15 gol atarken, 4 asist yaptı.
35 yaşındaki golcü, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda gol katkısı sağlayamadı.
İtalyan futbolcu, Süper Lig'deki gol krallığı yarışında 6. sırada yer aldı.
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