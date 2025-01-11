Ciro Immobile: Karmaşık bir durumdayız

Haber Merkezi
Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında ağırladığı Bodrum FK'yı 2-1 mağlup etti.
Siyah-beyazlı takımın gollerini 32. dakikada Cher Ndour ile 40. dakikada Ciro Immobile attı.
Bodrum FK'nın tek golünü ise 90+4. dakikada George Puscas kaydetti.
Müsabakanın ardından ise Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Ciro Immobile, açıklamalarda bulundu.
KARMAŞIK BİR DURUMDAYIZ"
İyi bir maç çıkardıklarını söyleyen İtalyan golcü, şu ifadeleri kullandı:
Karmaşık bir durumdayız ve bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Bunu süreklilik haline getirmeye ihtiyacımız var. Fiziksel olarak iyi bir maç çıkardık, ilk yarıda pozisyonlarımız vardı. İkinci yarıda bunu başaramadık.
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