Ciro Immobile: Karmaşık bir durumdayız

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında ağırladığı Bodrum FK'yı 2-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlı takımın gollerini 32. dakikada Cher Ndour ile 40. dakikada Ciro Immobile attı.

Bodrum FK'nın tek golünü ise 90+4. dakikada George Puscas kaydetti.

Müsabakanın ardından ise Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Ciro Immobile, açıklamalarda bulundu.

KARMAŞIK BİR DURUMDAYIZ"

İyi bir maç çıkardıklarını söyleyen İtalyan golcü, şu ifadeleri kullandı:

Karmaşık bir durumdayız ve bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Bunu süreklilik haline getirmeye ihtiyacımız var. Fiziksel olarak iyi bir maç çıkardık, ilk yarıda pozisyonlarımız vardı. İkinci yarıda bunu başaramadık.