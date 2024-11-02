Ciro Immobile, Kasımpaşa maçına devam edemedi

Haber Merkezi
Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı.
Dolmabahçe'de oynanan müsabakada ev sahibi siyah-beyazlılara kötü bir haber geldi.
Beşiktaş'ta mücadeleye ilk 11'de başlayan yıldız isim Ciro Immobile, devre arasında oyundan çıktı.
AĞRILAR NEDENİYLE KENARA GELDİ
BeIN Sports'un haberine göre, İtalyan golcünün ağrıları nedeniyle oyundan çıktığı belirtildi.
Beşiktaş'ta Immobile yerine ikinci yarının başında Mustafa Erhan Hekimoğlu, oyuna dahil oldu.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış