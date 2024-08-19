Ciro Immobile, Süper Lig'de siftah yaptı Beşiktaş'ın İtalyan forveti Ciro Immobile, Antalyaspor maçında kaydettiği 2 golle Süper Lig'deki ilk gollerini attı.

İHA

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların ilk golünü 13. dakikada yeni transfer Ciro Immobile attı.

İtalyan futbolcu, 23. dakikada da skoru 2-1'e getiren golü kaydetti.

LİGDEKİ İLK GOLLERİNİ ATTI

34 yaşındaki oyuncu, bu gollerle birlikte Süper Lig kariyerindeki ilk gollerini kaydetti.

83. DAKİKADA KENARA GELDİ

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Immobile, 83. dakikada yerini Mustafa Erhan Hekimoğlu'na bıraktı.

SÜPER KUPA'DA İKİ GOL KAYDETMİŞTİ

İtalyan futbolcu, Beşiktaş'ın Galatasaray ile oynadığı ve siyah-beyazlı takımın 5-0 kazandığı 2024 Süper Kupa maçında da 2 gol atmıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)