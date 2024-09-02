Ciro Immobile, Süper Lig'deki 3. golünü attı

İHA
Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Sivasspor’u 2-0 mağlup etti.
Siyah-beyazlılarda 34 yaşındaki yıldız oyuncu Ciro Immobile, karşılaşmanın 27. dakikasında kazanılan penaltıyı gole çevirerek takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.
3. MAÇINDA 3. GOLÜNÜ ATTI
Immobile böylece Süper Lig’de forma giydiği 3 maçta 3 kez rakip fileleri sarsmış oldu.
73 DAKİKA SAHADA KALDI
İtalyan santrfor, Sivasspor karşısında 11’de sahaya çıkarken, müsabakanın 73. dakikasında yerini genç oyuncu Mustafa Hekimoğlu’na bıraktı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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