Ciro Immobile, Süper Lig'deki 3. golünü attı Beşiktaş’ın İtalyan santrforu Ciro Immobile, Sivasspor karşısında attığı golle Süper Lig’de çıktığı 3 maçta 3. golünü kaydetti.

İHA

Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Sivasspor’u 2-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlılarda 34 yaşındaki yıldız oyuncu Ciro Immobile, karşılaşmanın 27. dakikasında kazanılan penaltıyı gole çevirerek takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.

3. MAÇINDA 3. GOLÜNÜ ATTI

Immobile böylece Süper Lig’de forma giydiği 3 maçta 3 kez rakip fileleri sarsmış oldu.

73 DAKİKA SAHADA KALDI

İtalyan santrfor, Sivasspor karşısında 11’de sahaya çıkarken, müsabakanın 73. dakikasında yerini genç oyuncu Mustafa Hekimoğlu’na bıraktı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)