Ciro Immobile’den, Beşiktaş’ta ilk hat-trick

İHA

Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında Hatayspor’u 5-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların golleri 36, 52 ve 59. dakikada Ciro Immobile, 53. dakikada Rafa Silva ve 78. dakikada da Arroyo’dan geldi.

Immobile, attığı bu gollerle siyah-beyazlı forma altında ilk kez hat-trick yaptı.

GOL SAYISINI 18'E YÜKSELTTİ

İtalyan futbolcu, Beşiktaş’ta tüm kulvarlarsa ise 18 gole ulaştı.

Ligde 26 müsabakada 14 kez rakip fileleri sarsan Immobile, Avrupa Ligi elemeleri ve lig aşamasında 8 mücadelede 2, TFF Süper Kupa’da da yine aynı şekilde 2 gol kaydetti.