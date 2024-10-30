Ciro Immobile'den Galatasaray derbisinde kötü istatistik

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Süer Lig’in 10’uncu haftasında oynanan derbi maçta Galatasaray, konuk ettiği Beşiktaş’ı 2-1 yendi.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri, 13’üncü dakikada Davinson Sanchez ile 67’nci dakikada Victor Osimhen kaydetti.

Siyah-beyazlıların maçtaki tek golünü 90+4’üncü dakikada Ernest Muçi attı.

Bu sonuçla namağlup Galatasaray, puanını 28’e yükseltti.

Bu sezonki ilk yenilgisini yaşayan 1 maçı eksik Beşiktaş ise 20 puanda kaldı.

ETKİSİZ KALDI

Galatasaray karşısına ilk 11'de başlayan Ciro Immobile ise 11 yıl sonra bir ilki yaşadı.

İtalyan golcü, Galatasaray maçında 90 dakika sahada kaldı. Tecrübeli oyuncu gol ve asist katkısı yapamazken, şut çekemedi.

Yıldız futbolcu girdiği 7 ikili mücadeleden 2'sini kazandı ve 12 top kaybı yaptı.

11 YIL SONRA GELEN KÖTÜ İSTATİSTİK

Opta'nın verilerine göre ise Immobile, en üst lig kariyerinde 90 dakika sahada kaldığı 218 maç arasında hem şut çekemediği hem de rakip ceza sahasında topla buluşamadığı ikinci karşılaşmayı Galatasaray derbisinde oynadı.

Yıldız oyuncu, son olarak 2013 yılında Juventus ile oynanan maçta bunu yaşamıştı.