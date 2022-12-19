Ciro Immobile'den Galatasaray maçı değerlendirmesi

Serie A ekibi Lazio'nun ve İtalya Milli Takımının önemli isimlerinden olan Ciro Immobile, Galatasaray ile oynadıkları hazırlık maçını değerlendirdi.

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Galatasaray, Antalya kampında hazırlık maçları yaptı. Sarı-kırmızılılar 4. hazırlık maçlarında Lazio'ya 2-1 mağlup olmuştu.

Galatasaray'ın, Antalya'daki rakiplerinden Lazio'nun golcüsü Ciro Immobile, mücadele ile ilgili olarak Fanatik'e konuştu.

"İyi bir takım gördüm sahada"

Deneyimli golcü, "Lige yaklaşırken 2 güzel maç yaptık ve lige en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştık. İki takıma da teşekkür ediyorum. Galatasaray'a karşı daha önce de oynadım, yine enerjik ve kaliteli gençleri vardı. İyi bir takım gördüm sahada. Bu sayede bizim için de iyi bir test oldu." yorumunu yaptı.

"Türkiye uluslararası seviyede önemli bir futbol ülkesi"

"Türk futbolunu takip ediyor musun?" sorusuna da yanıt veren İmmobile, "Evet. Türkiye uluslararası seviyede önemli bir futbol ülkesi. Avrupa kupalarına hem takım hem de milli takım olarak katılan bir ülke. Önemli ve büyük bir futbol kültürüne sahip." diye konuştu.