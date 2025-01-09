Ciro Immobile'den geleceği hakkında olay sözler

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Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Ciro Immobile, İtalya'da yayın yapan Radyo Laziale'ye konuk oldu.

Immobile, eski takımı Lazio'nun 125. kuruluş yıl dönümü sebebiyle katıldığı programda Beşiktaş'a ve İtalya'daki kariyeriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"AYRILIŞIMDAN DOLAYI KİMSEYİ SUÇLAMADIM"

Lazio'dan ayrılışı hakkında Immobile, şunları dedi:

Hiçbir zaman ayrılışımdan dolayı kimseyi suçlamadım. Bu kişisel bir meseleydi. Uzun yıllardır bir yerde oynuyorsanız ayrılmak zor olabiliyor. Her şeyimi verdim, güzel bir maceraydı. Yolculuğumuzu mahvedecek kötü bir olay yaşanmadan önce 'Tekrar görüşürüz' diyebilmelisiniz. Ayrıca Lazio'nun başka bir heyecana ihtiyacı vardı ve ben de son bir buçuk yılda Lazio'da hissettiğim gibi hissetmek istedim.

"ÖNCELİĞİMİN LAZIO OLACAĞI AŞİKAR"

Futbol kariyerinin ardından Lazio'da görev alabileceğini söyleyen İtalyan yıldız, şu sözleri sarf etti:

Futbolu bıraktıktan sonra kariyerim için seçim yapmam gerekse önceliğimin Lazio olacağı aşikar. Oynamaya devam etmek istiyorum ama düşüncelerim Roma'ya dönmek olacak. Kesinlikle tekrar orada yaşayacağım.

"BEŞİKTAŞ'TAKİ YOLCULUĞUMU EN İYİ ŞEKİLDE BİTİRMEK İSTİYORUM"

Beşiktaş ve İstanbul'la ilgili tecrübeli futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

Sık sık Roma'ya gidiyorum. Burada, İstanbul'da iyiyim. Roma'ya döneceğim, orada bir evim var ve eninde sonunda oraya döneceğimi düşünüyorum. Buradaki (Beşiktaş ve İstanbul) yolculuğumu en iyi şekilde bitirmek istiyorum.

"GERİ DÖNME İHTİMALİM OLSAYDI MUTLU OLURDUM"

Immobile, sözlerini şöyle noktaladı:

Eğer geri dönme ihtimalim olsaydı mutlu olurdum, geleceğin benim için neler getireceğini kimse bilemez. Burada 2 yıllık kontratım var ama oynamaya devam etmek isterim, burada mı yoksa başka bir yerde mi bilmiyorum.

22 MAÇTA 13 GOL ATTI

Beşiktaş'a sezon başında Lazio'dan imza atan Ciro Immobile, siyah-beyazlı takımda 22 maçta forma giyerken 13 gol kaydetti.