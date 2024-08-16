Ciro Immobile'den idmanda harika gol Beşiktaş'ın İtalyan yıldızı Ciro Immobile, gerçekleşen sabah idmanında mükemmel bir gole imza attı. Tecrübeli futbolcu, yaptığı estetik vuruşla kaleci Ersin Destanoğlu'nu çaresiz bıraktı.

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Haber Merkezi

Beşiktaş, Süper Lig’in 2. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından devam etti.

Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Isınma koşularıyla başlayan idman, pas ve 5’e 2 top kapma çalışmalarının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

IMMOBILE'DEN HARİKA GOL

Gerçekleşen idman sırasında ise Ciro Immobile'nin kaydettiği mükemmel gol gündem oldu.

Beşiktaş Kulübü'nün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda yıldız futbolcu yaptığı şık vuruşla kaleci Ersin Destanoğlu'nu geçmeyi başardı.

İtalyan oyuncunun estetik vuruşu siyah-beyazlı futbolseverler tarafından kısa süre içerisinde beğeni yağmuruna tutuldu.

İKİ MAÇTA 2 GOL ATTI

Beşiktaş, yaz transfer döneminde kariyerinde Altın Ayakkabı ödülü de bulunan 34 yaşındaki ismi, bedelsiz bir şekilde renklerine bağlamıştı.

Ciro Immobile, siyah-beyazlı formayla çıktığı iki resmi maçta 2 kez ağları sarsmayı başararak, Beşiktaş kariyerine iyi bir başlangıç yapmış oldu.