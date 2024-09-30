Ciro Immobile'den şov! 10'uncu maçında 10'uncu golünü attı Beşiktaş forması giyen Ciro Immobile bu sezon 10 maçta 10 gole ulaştı. Başarılı futbolcu bu performansıyla taraftarın da gönlünü fethetti.

Haber Merkezi

Beşiktaş'ın yeni sezonda forma giyen İtalyan forveti Ciro Immobile, ligdeki performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Kayserispor deplasmanında takımı adına iki kez fileleri havalandıran Immobile, bu sezonki etkili oyununu bir kez daha kanıtladı. İtalyan golcü, bu maçta attığı gollerle hem takımına galibiyet getirdi hem de bireysel performansını sürdürdü.

10 MAÇTA 10 GOL

Immobile, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 10 maçta tam 10 gol kaydederek, golcülük yeteneğini ve takımına katkısını ortaya koydu.

Bu başarıyla, Immobile sadece Beşiktaş taraftarlarının değil, tüm futbolseverlerin takdirini kazandı.