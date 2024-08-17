Ciro Immobile'den taraftarı heyecanlandıran mesaj: Sabırsızlanıyorum

Haber Merkezi
Süper Lig'in ikinci haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.
Bu önemli mücadele öncesinde siyah-beyazlı takımın yeni transferi Ciro Immobile'den taraftara heyecan verici bir mesaj geldi.
İtalyan yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Evimizde oynamak için sabırsızlanıyorum," ifadelerini kullandı.
MAÇ PAZAR GÜNÜ
Immobile'nin bu paylaşımı, taraftarlar arasında büyük ilgi gördü ve kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Beşiktaş ile Antalyaspor arasındaki karşılaşma, 18 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te oynanacak.
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