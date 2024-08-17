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Ciro Immobile'den taraftarı heyecanlandıran mesaj: Sabırsızlanıyorum

Ciro Immobile'den taraftarı heyecanlandıran mesaj: Sabırsızlanıyorum Beşiktaş'ın golcü yıldızı Ciro Immobile, "Evimizde oynamak için sabırsızlanıyorum." şeklinde bir paylaşım yaptı.