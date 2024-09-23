Ciro Immobile'nin kızı Türkçe öğreniyor Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ciro Immobile'nin kızı, Türkçe öğrenmeye başladı. Ailece İstanbul'a taşınan Immobile ailesinin küçük üyesi, sosyal medya paylaşımlarına göre sayıları saymayı öğrendi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ciro Immobile'nin kızı, yeni bir dili öğrenme serüvenine başladı.

Ailece İstanbul'a taşınan Immobile ailesinin küçük üyesi, Türkçe dilinde önemli bir adım attı.

TÜRKÇE KELİMELERİ ÖĞRENİYOR

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlara göre, Ciro Immobile'nin kızı, sayıları saymayı öğrenmiş durumda.

Türk kültürü ve dili ile bu kadar küçük yaşta tanışan genç kızın, ilerleyen zamanlarda daha fazla Türkçe kelime ve ifade öğrenmesi bekleniyor.

Ayrıca küçük kızın bu çabası da sosyal medyada büyük beğeni aldı.