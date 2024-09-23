Haber Merkezi
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ciro Immobile'nin kızı, yeni bir dili öğrenme serüvenine başladı.
Ailece İstanbul'a taşınan Immobile ailesinin küçük üyesi, Türkçe dilinde önemli bir adım attı.
TÜRKÇE KELİMELERİ ÖĞRENİYOR
Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlara göre, Ciro Immobile'nin kızı, sayıları saymayı öğrenmiş durumda.
Türk kültürü ve dili ile bu kadar küçük yaşta tanışan genç kızın, ilerleyen zamanlarda daha fazla Türkçe kelime ve ifade öğrenmesi bekleniyor.
Ayrıca küçük kızın bu çabası da sosyal medyada büyük beğeni aldı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış