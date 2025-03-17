Ciro Immobile'nin menajeri oyuncusuna destek oldu

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Süper Lig'de 28 hafta sonunda topladığı 44 puanla 4. sırada yer alan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Siyah-beyazlı takımın yıldız ismi Ciro Immobile sahadaki performansıyla son dönemde Beşiktaşlı taraftarların eleştirilerinin odağında yer aldı.

Immobile'nin menajeri Marco Sommella oyuncusu için TuttoMercato'ya açıklamalarda bulundu.

"FARKLI BİR DENEYİM YAŞAMAK İSTİYORDU"

Sommella şunları dedi:

Ciro'nun Türkiye'deki deneyimi devam ediyor. Lazio kariyerinin sonuna gelmişti ve farklı bir deneyim yaşamak istiyordu. Önemli bir lige gitti ve bu yaşta maaşını artırmak da fena değil.

"İNİŞ ÇIKIŞLAR OLMASI DA SON DERECE DOĞAL"

Menajer sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

Harika bir başlangıç yaptı; çok gol attı ve bir Süper Kupa kazandı. Bugün bazı sorunlar yaşıyorlar ama futbolda iniş çıkışlar olması da son derece doğal.

BEŞİKTAŞ FORMASINI 33 KEZ GİYDİ

Sezon başında Serie A ekibi Lazio'dan ayrılan Ciro Immobile, bonservis bedeli olmadan Beşiktaş'a imza atmıştı.

3.3 milyon euro piyasa değeri bulunan İtalyan golcü, Beşiktaş formasını 33 kez giydi.

35 yaşındaki yıldız futbolcu, bu karşılaşmalarda 15 gol ve 3 asistle mücadele etti.