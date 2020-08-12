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    Cisse, Beşiktaş'ı takibe aldı

    Alanyaspor'un başarılı golcüsü Papiss Cisse, sosyal medya hesabından Beşiktaş'ı takibe alarak siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2020 - 10:39
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    Cisse, Beşiktaş'ı takibe aldı

    Adı Beşiktaş'la sık sık anılan forvet oyuncusu Papiss Cisse için yeni bir gelişme yaşandı. 35 yaşındaki golcü, Instagram hesabından Beşiktaş'ın resmi hesabını takibe aldı.

    SÖRLOTH İLE YARIŞTI

    Alanyaspor'la başarılı bir sezonu geride bırakan oyuncu, sözleşmesi sona erdiği için şu an kulüpsüz durumda bulunuyor. Papiss Cisse, geçtiğimiz sezon Alanyaspor'la çıktığı 38 resmi maçta takımına 26 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

    Cisse, Beşiktaş ı takibe aldı #1

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