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    Cisse ve Thiam'dan Webo'ya destek

    Fenerbahçe'nin tecrübeli isimleri Cisse ve Thiam'dan, PSG maçında 4. hakem tarafından ırkçı sözlere maruz kalan Pierre Webo'ya destek geldi.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2020 - 16:06
    • Güncelleme : 09.12.2020 - 16:14
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    Cisse ve Thiam'dan Webo'ya destek

    Fenerbahçeli futbolcular Papiss Cisse ve Mame Thiam, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain (PSG) maçında ırkçı söyleme maruz kalan Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya destek verdi.

    "WEBO'YU DESTEKLİYORUZ"

    Cisse, yayınladığı video mesajında, "Dün Webo'ya yapılanlardan ötürü üzgünüz. Biz ırkçıların tarafında değiliz." ifadelerini kullandı.

    Cisse ve Thiam dan Webo ya destek #1

    Thiam da yaşananlara tepki göstererek, "Hepimiz ırkçılığa karşıyız, Webo'yu destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

    Cisse ve Thiam dan Webo ya destek #2

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